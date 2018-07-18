Choque prende mandante da tentativa de roubo de avião em Aquidauana; dois ladrões morreram

Policial
Autor foi preso em hotel da Capital e confessou o crime aos policiais militares
O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu há pouco um homem identificado como José Carlos Neto Cabreira, que seria o mandante e articulador da tentativa de roubo de avião ocorrida na manhã desta quarta-feira, em fazenda na zona rural de Aquidauana. Ele foi preso em hotel localizado na Rua Vitor Meireles, em Campo Grande. Ele confessou que fez os contatos por telefone com a vítima e que iria usar a aeronave no tráfico de drogas. A suspeita é de que ele tenha fugido para a Capital ao perceber que o plano do crime não deu certo.
Conforme á divulgado, José Donizeti da Silva, de 52 anos, e Rosival Fernandes da Cruz, de 50 anos, morreram em confronto com o Choque. Os fatos ocorreram por volta das 6 horas, em fazenda localizada via rodovia MS-170. Conforme relatado, o proprietário da fazenda estava com os aviões à venda, mas desconfiava da atitude de um grupo que vinha mantendo contado. Ele informou um amigo policial civil que compartilhou os dados com outras autoridades. Diante da possibilidade, o Choque descobriu o plano e foi à fazenda.
Os policiais fizeram a segurança do local e conversaram com o caseiro, explicando a situação. Por volta das 6 horas, Donizeti e Rosival chegaram em um Gol prata, se aproximaram do hangar e passaram a manusear os aviões. Neste instante os policiais se aproximação, momento em que a dupla passou a atirar. Cada um deles portava um revólver calibre 38. Diante da ameaça, os policiais revidaram e os balearam. A dupla chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Rosival estava com mandado de prisão em aberto.
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