Bandidos que morreram em confronto com o Choque tentavam roubar 3 aviões de fazenda

Aquidauana
Dois assaltantes foram baleados e um permanece foragido. Policiais fazem perícia na fazenda
Em confronto com o Batalhão do Choque da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (18), assaltantes tentaram roubar três aviões que pertencem da Fazenda Santo Antônio, distante a 30 quilômetros de Aquidauana. Informações preliminares dão conta de que dois assaltantes, Rosival Fernandes da Cruz, de 42 anos e José Donizeti da Silva, de 52 anos, morreram após o tiroteio e um está foragido da Polícia.
O plano do assalto foi descoberto pela Inteligência da PM, após interceptação de ligações telefônicas, mediante denúncia anônima. O Choque se deslocou de Campo Grande até Aquidauana e permaneceu aguardando qualquer movimentação suspeita.
Ao amanhecer do dia, os ladrões invadiram o galpão da fazenda e se depararam com os policiais militares no local. Foi dada voz de prisão, porém dois dos assaltantes reagiram. Houve troca de tiros. Os ladrões feridos chegaram a ser socorridos, mas morreram antes de chegar ao Hospital Regional da Cidade.
Neste momento, tanto o Choque quanto a Perícia da PC estão na fazenda para prosseguir com a investigação. Os aviões seriam, provavelmente, usados para tráfico de drogas e levados à Bolívia. Mais informações sobre o caso a seguir.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
*Matéria editada às 10h34 para acréscimo de informações.
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