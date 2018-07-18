Bandidos que morreram em confronto com o Choque tentavam roubar 3 aviões de fazenda

Em confronto com o Batalhão do Choque da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (18), assaltantes tentaram roubar três aviões que pertencem da Fazenda Santo Antônio, distante a 30 quilômetros de Aquidauana. Informações preliminares dão conta de que dois assaltantes, Rosival Fernandes da Cruz, de 42 anos e José Donizeti da Silva, de 52 anos, morreram após o tiroteio e um está foragido da Polícia.

O plano do assalto foi descoberto pela Inteligência da PM, após interceptação de ligações telefônicas, mediante denúncia anônima. O Choque se deslocou de Campo Grande até Aquidauana e permaneceu aguardando qualquer movimentação suspeita.