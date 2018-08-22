Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida no Bairro Alto

Uma motociclista de 37 anos ficou ferida depois de ser atingida por automóvel Fiat Uno por volta das 12h30 desta quarta-feira, na região do Bairro Alto, em Aquidauana. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional.

Conforme apurado, a mulher não tem carteira de habilitação e seguia de moto pela Rua Cassimiro Brum, quando no cruzamento com a Rua João Lopes Assunção foi atingida pelo carro que, supostamente, teria invadido a preferencial, provocando a colisão.

Com o impacto, a vítima sofreu queda e foi socorrida com escoriações nas mãos e suspeita de fratura na clavícula. O motorista do Uno, por sua vez, nada sofreu. A Polícia Militar de Trânsito este no local registrar boletim de ocorrência. O tráfego chegou a ficar parcialmente interditado.