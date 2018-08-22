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Aquidauana

Após se esquecer onde estacionou moto e denunciar furto, idoso recupera veículo

Caso aconteceu em Aquidauana e moto foi devolvida à vítima

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2018 às 15:35

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Conhecido vendedor de algodão doce, Ilário, de 74 anos, conseguiu recuperar a motocicleta Honda que usa para tirar o próprio sustento. O idoso havia dado queixa por furto, mas o veículo foi encontrado abandonado em uma rua e apreendido pela polícia. A suspeita é de que ele tenha se esquecido de onde havia estacionado.

Conforme apurado, no desfile de aniversário de Aquidauana, na semana passada, ele chegou bem cedo para vender algodão doce. A moto foi deixada na Rua Marechal Deodoro, no Guanandy, perto da Escola Dom Aquino. Mais tarde, já por volta das 11 horas, ele foi pegar o veículo para ir embora, mas por esquecimento, acabou indo em outro local, nas proximidades.

Como não encontrou a moto, imaginou que alguém havia furtado o veículo e registrou boletim de ocorrência. Acontece que outras pessoas desconfiaram da moto que ficou parada no mesmo local por muito tempo e acionaram a polícia. Quando os policiais foram conferir, descobriram que era a moto de Ilário e que estava onde ele havia estacionado.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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