Após acidente, grupo retira objetos de veículo e foge no bairro Serraria

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado no sábado, para atender acidente de trânsito localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, em frente à Pestalozzi, no Bairro Serraria. O veículo modelo Palio Weekend havia batido em uma árvore, mas os ocupantes fugiram do local levando alguns objetos.

Conforme boletim de ocorrência, após acionamento, os socorristas foram ao local e inicialmente não acharam o carro. No entanto, uma testemunha confirmou o acidente e disse que os passageiros foram vistos tirando o veículo da Rua Oscar Trindade de Barros e levando para a Rua Roberto Scaff, onde foi localizado.

No entanto, não havia ninguém no carro. Testemunhas informaram que o Palio bateu de frente na árvore em frente à Pestalozzi e, assustados, os ocupantes levaram o veículo para a Roberto Scaff, retiraram vários objetos e fugiram em seguida. O caso foi informado à polícia.





