Após acidente, grupo retira objetos de veículo e foge no bairro Serraria

Aquidauana
Caso ocorreu nas imediações da Pestalozzi
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado no sábado, para atender acidente de trânsito localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, em frente à Pestalozzi, no Bairro Serraria. O veículo modelo Palio Weekend havia batido em uma árvore, mas os ocupantes fugiram do local levando alguns objetos.
Conforme boletim de ocorrência, após acionamento, os socorristas foram ao local e inicialmente não acharam o carro. No entanto, uma testemunha confirmou o acidente e disse que os passageiros foram vistos tirando o veículo da Rua Oscar Trindade de Barros e levando para a Rua Roberto Scaff, onde foi localizado.
No entanto, não havia ninguém no carro. Testemunhas informaram que o Palio bateu de frente na árvore em frente à Pestalozzi e, assustados, os ocupantes levaram o veículo para a Roberto Scaff, retiraram vários objetos e fugiram em seguida. O caso foi informado à polícia.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS