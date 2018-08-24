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Acidente entre dois carros deixa seis feridos no Bairro Alto, em Aquidauana

Vítimas tiveram ferimentos leves, foram socorridas pelos bombeiros e não correm risco

Renan Nucci

Publicado em 24/08/2018 às 14:08

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Acidente entre dois automóveis ocorrido por volta das 21 horas de ontem no bairro Alto, em Aquidauana, terminou com seis pessoas feridas, entre elas um homem que dirigia embriagado. Um Palio bateu de frente contra um Corcel no cruzamento da Rua Giovane Toscano de Brito com a Rua Duque de Caxias.

A polícia não divulgou as causas do acidente, mas conforme apurado, o Palio era conduzido por uma mulher de 51 anos que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros reclamando de fortes dores de cabeça e escoriações, mas sem lesão grave aparente. Ela transportava outras três mulheres que também se machucaram.

Uma delas, de 67 anos, estava com suspeita de luxação no cotovelo esquerdo. Outra, de 58 anos, reclamava de ferimento na perna esquerda e uma mulher de 72 anos alegava dores fortes no ombro. O motorista do Corcel, de 32 anos, sofreu cortes na cabeça e no rosto, e precisou ser socorrido com uso de colete cervical.

Enquanto era atendido, confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas, mas não soube precisar a quantidade. Um jovem de 20 anos que o acompanhava escapou ileso, e um adolescente de 14 anos que também estava no carro teve corte no joelho direito. A Polícia Militar de Trânsito atendeu a ocorrência, assim como ambulância do hospital de Aquidauana.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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