Freezer causa incêndio em conveniência e mobiliza Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (12) por volta das 06h28 a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter um incêndio que aconteceu em conveniência em frente ao Poliesportivo de Aquidauana.

Segundo informações dos militares, testemunhas solicitaram o socorro dos Bombeiros após constatarem a presença de fumaça saindo do local. Diante das chamas no local, o corte de energia foi efetuado. A porta principal do estabelecimento teve de ser arrombada, já que a dona não estava no local.