Freezer causa incêndio em conveniência e mobiliza Corpo de Bombeiros

Aquidauana
O fato aconteceu na manhã desta quarta. A dona não estava no local
Na manhã desta quarta-feira (12) por volta das 06h28 a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter um incêndio que aconteceu em conveniência em frente ao Poliesportivo de Aquidauana.
Segundo informações dos militares, testemunhas solicitaram o socorro dos Bombeiros após constatarem a presença de fumaça saindo do local. Diante das chamas no local, o corte de energia foi efetuado. A porta principal do estabelecimento teve de ser arrombada, já que a dona não estava no local.
Os Bombeiros usaram o mangotinho e jato neblina. Eles constataram que o incêndio começou a partir de um freezer de bebidas e as chamas se propagaram pelo teto e banheiro. Logo após, a proprietária chegou, ao ser informada sobre a situação. As perdas ainda não foram contabilizadas. Não houve feridos.
*Com informações de Ivynara Dias e Luiz Guido Jr.
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