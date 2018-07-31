Bombeiros controlam incêndio em terreno que ameaçava estação ferroviária de Aquidauana

Aquidauana
Unidade usou 200 litros de água e abafador para debelar as chamas
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana controlou na tarde desta terça-feira, no Bairro Alto, incêndio em terreno baldio na Rua Assis Ribeiro. O foco do fogo era em um lote aos fundos da estação ferroviária e havia risco aos vagões do Trem do Pantanal.
Ao todo, os bombeiros usaram 200 litros de água e técnicas com abafadores para controlar as chamas em aproximadamente mil metros quadrados. Neste período de estiagem e baixa umidade do ar, o risco de incêndio em vegetação é ainda maior, alertam os bombeiros.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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