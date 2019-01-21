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BR-262

PRF muda versão e não descarta outras possibilidade sobre acidente com 3 mortes

Pela manhã, polícia havia apontado suicídio como possível causa

Renan Nucci

Publicado em 21/01/2019 às 16:15

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Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, na verdade, outros motivos podem ter causado o acidente que deixou três mortos ontem, em Anastácio. Inicialmente, a corporação informou que Edmar Fernandes Caires, de 38 anos, teria cometido suicídio. No entanto, mudou a versão e afirma não descartar também hipóteses como sonolência e mal-súbito. (Veja a nota completa abaixo)

Pela manhã, a PRF havia dito que, ao analisar vestígios do acidente, constatou que a Ecosport ocupada por Edmar  invadiu a pista contrária, atingindo um Honda CR-V. Uma das vítimas, enquanto estava no hospital, teria declarado aos policiais que houve suicídio e que, inclusive, tentou impedi a ação. No entanto, esta se recusou a prestar a mesma declaração por escrito.

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Diante disso, a polícia passou a considerar também outras possibilidades, embora admita que não há  dúvidas de que a Ecosport invadiu a pista contrária. os outros mortos foram identificados como:  Ivaldo Cristian Figueira Santos, 39 anos, e Janice Francisco Antônio, 34 anos. Conforme já noticiado, o acidente aconteceu na tarde de ontem, na BR-262 – próximo à entrada de Anastácio.

Edmar, que tinha como passageira Janice, dirigia um Ford Ecosport sentido de quem se desloca de Corumbá para Campo Grande, quando invadiu a contramão e atingiu de frente o Honda CR-V conduzido por Ivaldo Cristian. Os três morreram no local. Um Gol que vinha logo atrás do Honda CR-V também se envolveu no acidente.

Os dois veículos saíram da pista e neste momento a ciclista Irene Vareiro, que estava no acostamento, foi atropelada. Conforme o Corpo de Bombeiros, Edmar e Janice morreram presos às ferragens e um terceiro na Ecosport foi socorrido em estado grave. No Honda CRV,  morreu Ivaldo, uma pessoa ficou em estado grave e uma terceira foi socorrida com lesões leves. No Gol, o motorista ficou ileso e quatro pessoas tiveram lesões leves.

Edmar Caires foi candidato ao cargo de vereador de Campo Grande pelo  PHS (Partido Humanista da Solidariedade) em 2016. Já Ivaldo Cristian era ciclista e Agente de Serviço Agropecuários do município no Miranda.

Nota da PRF

A PRF errou na divulgação da causa do acidente ocorrido neste domingo, 20 de janeiro de 2019,  inicialmente apontada como suicídio, em razão de nova declaração prestada pelo passageiro/testemunha (dessa vez por escrito), em que este mostrou uma versão não-contundente sobre a causa do acidente.

Inicialmente, a testemunha hospitalizada declarou verbalmente aos policiais que atenderam a ocorrência que se tratava de uma ação de inequívoco suicídio. Posteriormente, o condutor recusou prestar essa mesma declaração por escrito.

A PRF reitera que os sinais do local do acidente apontam a responsabilidade do evento tendo como causador o condutor do veículo EcoSport, que invadiu a pista de mão contrária e causou o acidente e, por consequência, as mortes e ferimentos nos demais envolvidos.

O que ratificamos agora é que não se pode descartar as hipóteses de sonolência, mal-súbito e a mais provável, de suicídio como motivador da invasão de pista por parte do condutor do veículo Ecosport.

PRF/MS

Núcleo de Comunicação Social.

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