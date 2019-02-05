Terrenos continuam sujos e mãe encontra escorpião no berço da filha em Anastácio

Altos de Anastácio
Situação já foi denunciada, mas proprietários ainda não foram localizados
Preocupada com a situação de abandono na região do loteamento Altos de Anastácio, uma moradora procurou a reportagem depois de achar um escorpião no berço da filha, nesta terça-feira (5). A situação já foi denunciada em janeiro, mas até agora a Prefeitura não localizou os proprietários das áreas.
A época quente e úmida do verão é ideal para o surgimento de escorpiões. A espécie procura lugares sujos e entulhos para se abrigar e, normalmente, aparecem em residências, pois também se alimentam de baratas.
Os moradores estão assustados e temem que as crianças sejam atacadas pela espécie peçonhenta.
O jornal O Pantaneiro procurou a Secretaria de Obras de Anastácio para questionar sobre a programação de limpeza dos terrenos, mas foi informada de que as áreas são particulares.
Conforme apurado são três áreas particulares e um terreno da prefeitura. Os vizinhos relatam que os donos apareciam em períodos aleatórios para limpar, porém não retornam há meses. A reportagem não conseguiu contato com os proprietários.
Janeiro – Os moradores da região próximo ao clube Vinte e Vinte já haviam reclamado da invasão de insetos devido ao mato alto em terrenos particulares. Além disso, já há relatos de picadas de escorpião no lugar onde muitas crianças brincam.
O que fazer?
No ambiente urbano, a orientação do Ministério da Saúde para evitar a entrada de escorpiões em casas e apartamentos é usar telas em ralos de chão, pias e tanques, além de vedar frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas.
Os cuidados incluem ainda afastar camas e berços das paredes e vistoriar roupas e calçados antes de usá-los. Já em áreas externas, a principal dica é manter jardins e quintais livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico.
Também é importante manter todo o lixo da residência em sacos plásticos bem fechados para evitar baratas, que servem de alimento e, portanto, atraem os escorpiões. Outra recomendação é manter o gramado sempre aparado, não colocar a mão em buracos, embaixo de pedras ou em troncos apodrecidos e usar luvas e botas de raspas de couro na hora de manusear entulhos e materiais de construção e em atividades de jardinagem.
O ministério não recomenda o uso de produtos químicos como pesticidas para o controle de escorpiões.
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
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