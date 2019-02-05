Terrenos continuam sujos e mãe encontra escorpião no berço da filha em Anastácio

A época quente e úmida do verão é ideal para o surgimento de escorpiões. A espécie procura lugares sujos e entulhos para se abrigar e, normalmente, aparecem em residências, pois também se alimentam de baratas.

Preocupada com a situação de abandono na região do loteamento Altos de Anastácio, uma moradora procurou a reportagem depois de achar um escorpião no berço da filha, nesta terça-feira (5). A situação já foi denunciada em janeiro, mas até agora a Prefeitura não localizou os proprietários das áreas.

Os moradores estão assustados e temem que as crianças sejam atacadas pela espécie peçonhenta.

O jornal O Pantaneiro procurou a Secretaria de Obras de Anastácio para questionar sobre a programação de limpeza dos terrenos, mas foi informada de que as áreas são particulares.

Conforme apurado são três áreas particulares e um terreno da prefeitura. Os vizinhos relatam que os donos apareciam em períodos aleatórios para limpar, porém não retornam há meses. A reportagem não conseguiu contato com os proprietários.

Janeiro – Os moradores da região próximo ao clube Vinte e Vinte já haviam reclamado da invasão de insetos devido ao mato alto em terrenos particulares. Além disso, já há relatos de picadas de escorpião no lugar onde muitas crianças brincam.

O que fazer?

No ambiente urbano, a orientação do Ministério da Saúde para evitar a entrada de escorpiões em casas e apartamentos é usar telas em ralos de chão, pias e tanques, além de vedar frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas.

Os cuidados incluem ainda afastar camas e berços das paredes e vistoriar roupas e calçados antes de usá-los. Já em áreas externas, a principal dica é manter jardins e quintais livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico.

Também é importante manter todo o lixo da residência em sacos plásticos bem fechados para evitar baratas, que servem de alimento e, portanto, atraem os escorpiões. Outra recomendação é manter o gramado sempre aparado, não colocar a mão em buracos, embaixo de pedras ou em troncos apodrecidos e usar luvas e botas de raspas de couro na hora de manusear entulhos e materiais de construção e em atividades de jardinagem.

O ministério não recomenda o uso de produtos químicos como pesticidas para o controle de escorpiões.