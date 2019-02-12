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Anastácio

Corpo de sargento do Exército chega a Anastácio na madrugada para velório

Militar está sendo trazido de carro com previsão de chegada às 2h ou 3h

Daniele Valentin

Publicado em 12/02/2019 às 16:40

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O corpo do sargento do Exército Renrison Oliveira Oruê chega a Anastácio na madrugada desta quarta-feira (13), conforme previsão da família. Ele morreu ontem (11) após complicações de uma cirurgia nas amígdalas, em Alegrete - RS.

Arnaldo Oruê e esposa, pais de Renrison, saíram do Rio Grande do Sul às 15h50 em um avião do Exército. Eles devem chegar a Campo Grande por volta das 18h e em Anastácio às 20h. O corpo está sendo trazido de carro com previsão de chegada às 2h ou 3h.

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Conforme a família, Renrison será enterrado ao lado do túmulo da avó, que sempre sonhou com um filho militar e teve um neto que seguiu carreira.

Os militares farão a recepção e montarão a guarda de honra, um procedimento idêntico ao preparado para militares que servem no Estado. 

Causas - Renrison era de Anastácio, mas havia sido transferido para o Estado sulista. Ele tinha operado as amidalas, porém sofreu complicações no pós-cirúrgico.

Segundo familiares, os pontos se romperam e provocaram hemorragia. Em seguida, Renrison sofreu outras complicações e precisou passar por nova cirurgia, mas não resistiu.

“Rerinho” como era conhecido pela família e amigos era muito querido e sua morte comoveu Anastácio e região, onde sua família reside.

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