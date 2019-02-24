Homem é preso em flagrante após furtar celular na casa da vítima em Anastácio

A Polícia Militar de Anastácio foi acionada para atender uma ocorrência de furto de um celular modelo Samsung J7 Prime que teria sido levado por um conhecido da vítima de 39 anos neste sábado (23). O aparelho estava em cima de um móvel na sala de uma residência localizada na Rua Projetada D, em frente a uma conveniência da cidade.

Conforme o registro policial, a vítima informou aos policiais onde morava o suspeito que teria levado o aparelho. A equipe da PM foi até o local indicado e conversou com a mãe do suspeito, um homem de 33 anos.

Ele teria dito aos policiais que não via o filho desde a manhã de ontem. A PM fez buscas na região, e encontrou o suspeito às 16h40 que assumiu a autoria do furto, foi preso em flagrante e encaminhado à Depol de Anastácio para as medidas cabíveis.