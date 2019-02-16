Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:15

Buscar

Últimas notícias
X

Fim do mistério

Homem que furtou corpo de cemitério em Dois Irmãos foi expulso da PM há 21 anos

Rosilei colecionava histórico com 11 boletins de ocorrências, até de estupro contra o suspeito

Daniele Valentin

Publicado em 16/02/2019 às 08:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Apontado pela polícia como responsável pelo furto do cadáver da ex-namorada, José Gomes Rodrigues, de 57 anos, foi expulso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul há 21 anos. O motivo não foi divulgado pelo Comando da PM, mas uma coisa é certa, Rosilei Potronieli colecionava 11 boletins de ocorrência contra o ex-tentente, até pelo crime de estupro.

A decisão de exclusão foi publicada no Diário Oficial em 1998, confirmou a assessoria de comunicação da corporação. José tentou recorrer da decisão em 2009, mas teve recurso negado pela Justiça. "Após o fato, deixa de existir qualquer relação entre a pessoa citada e a Polícia Militar", destacou a assessoria por meio de nota.

Leia Também

• Homem que furtou corpo disse que tinha pacto de amor eterno com vítima

• Dupla furtou corpo de mulher de cemitério de Dois Irmãos, diz Polícia Civil

• Mulher esfaqueada por desconhecido em bar tem corpo furtado de cemitério

José foi expulso da corporação e passou a praticar crimes consecutivos. A versão romantizada de ele furtou o corpo da ex-namorada da cova, por causa de um “pacto de amor” é colocada em xeque pelo extenso histórico na polícia com surras, estupro e até tortura contra Rosile, assassinada aos 37 anos.

O furto ocorreu na madrugada de terça-feira (12) e o corpo só foi encontrado na quinta-feira (14) à noite. Para levar o corpo do cemitério, José contou com a ajuda do primo Edson Maciel Gomes, que inclusive deu auxílio no segundo enterro, na chácara onde o ex-PM morava, em Campo Grande. 

Motivo do crime, conforme o primo, era de que Rosilei e José tinham um “pacto de amor”, onde quem morresse primeiro o parceiro buscaria o corpo e o enterraria o mais perto possível.

Edson está preso, mas José continua foragido.

Esfaqueamento - Apesar de ter tido o corpo furtado por José e seu primo Edson, Rosilei morreu após ser esfaqueada pelo trabalhador rural Adailso Couto, na noite do sábado (9), em bar de Terenos.

Ele se apresentou à polícia na quarta-feira (13) e confessou o crime. Ele conta que chegou ao bar e esbarrou na mesa onde Rosilei bebia sozinha, derrubando a cerveja dela. A mulher teria começado a xingá-lo e por causa da confusão, ele foi embora.

Adailso disse que foi Rosilei quem foi atrás dele até o carro estacionado próximo ao estabelecimento e que ela deu tapa na cabeça dele, quando ele ainda estava de costas e não havia percebido a presença dela. Segundo o assassino confesso, depois de ser surpreendido, ele pegou a faca que deixa escondida debaixo do tapete do carro, esfaqueou Rosilei e fugiu. No entanto, imagens mostram que ele aguardou a vítima sair do bara para atacá-la.

Adailso deve ser transferido da Delegacia de Polícia de Terenos para o Complexo Penal de Campo Grande.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo