Dupla furtou corpo de mulher de cemitério de Dois Irmãos, diz Polícia Civil

Segundo o registro policial, Roseli foi esfaqueada na noite de sábado (9) pelo trabalhador rural Adailton Couto, de 38 anos, em um bar de Terenos. A vítima chegou a ser levada para Campo Grande, mas morreu na madrugada de domingo (10).

A Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti identificou uma dupla suspeita do furto do corpo de Roseli Potroniele, de 37 anos, após o sepultamento. Um dos suspeitos seria obcecado pela vítima, segundo a investigação.

Ao Buriti News, a delegada Nelly Macedo, responsável pelas investigações, disse que um dos suspeito do furto é obcecado pela vítima e ainda está com o cadáver escondido.

"O crime está desvendado, assim como os autores e até o carro que utilizaram no crime. Nós temos imagens de câmeras de segurança e estamos aguardando o contato do advogado, que ficou de apresentar os envolvidos e entregar a localização do cadáver”, disse a delegada.

Furto - Menos de 24 horas depois de ser sepultado, o corpo foi furtado do cemitério. O coveiro chegou para trabalhar na terça-feira (12) e encontrou o túmulo revirado. As policias Civil, Militar e Perícia Técnica foram acionadas. Ao desenterrar o caixão, foi constatado o sumiço do cadáver.

O furto do corpo, segundo as investigações, ocorreu na madrugada de terça-feira (12), por volta de 1h.

Crime - Conforme o dono do bar onde a mulher foi assassinada, Rosieli acertava a conta no caixa, quando Adailton chegou ao local num Uno azul e a chamou para conversar ao lado do estabelecimento.

Os dois haviam consumido bebida alcoólica. Poucos minutos depois, o suspeito sacou uma faca, atingiu a vítima e fugiu. Os golpes atingiram os braços, abdômen, nádegas e pernas da mulher.

Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto Socorro do município e na sequência transferida para Campo Grande, onde morreu na madrugada de domingo (10). Ainda não há informação sobre o motivo do crime.

Prisão - Acompanhado por dois advogados, o suspeito do esfaqueamento, Adailton Couto, se apresentou na tarde de ontem (13) na delegacia e ficou preso.

Ele deve ser transferido ainda nesta quinta-feira (14) para um presídio da Capital. Adailton não tem envolvimento com o sumiço do corpo, segundo a polícia.