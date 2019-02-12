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Dois Irmãos do Buriti

Mulher esfaqueada por desconhecido em bar tem corpo furtado de cemitério

A retirada do caixão pela perícia foi autorizada e constatou a ausência do corpo

Daniele Valentin

Publicado em 12/02/2019 às 18:50

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A Polícia Civil investiga o furto do corpo de Rosilei Potronieli, de 37 anos, do Cemitério de Dois Irmãos do Buriti menos de 24 horas após o sepultamento. Ela morreu na madrugada de domingo (10) após ser esfaqueada por um desconhecido em um bar de Terenos. O caso é tratado como femicídio.

Conforme o Buriti News, as polícias Militar e Civil foram acionadas pelo coveiro, que constatou o furto do corpo ao ver que o túmulo estava mexido.

A delegada Nelly Gomes dos Santos Macedo acionou a perícia e autorizou a retirada do caixão, que estava sem o corpo. A investigação do caso tem o apoio da Polícia Civil de Terenos, onde o crime de feminicídio  aconteceu.

Feminicídio - A dona de casa Rosilei morreu na madrugada deste domingo (10) depois de ser esfaqueada por Adailton Couto, em um bar de Terenos. O suspeito seria um desconhecido da vítima e fugiu após o crime.

Conforme o dono do bar, a vítima estava no caixa acertando a conta, quando Adailton chegou ao local em um Uno, de cor azul, e a chamou para conversar ao lado do bar.

Poucos minutos depois, o autor sacou uma faca, esfaqueou a vítima e fugiu. Os golpes atingiram os braços, abdômen, nádegas e pernas de Rosilei.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto Socorro do município, mas devido a gravidade dos ferimentos acabou trazida para Campo Grande. O óbito foi registrado por volta das 0h40 deste domingo.

Quaisquer informações sobre esse ou outros crimes podem ser repassadas pelos telefones (67)3243-1230 e (67)99994-3166; A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.

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