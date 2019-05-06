Mulher quebra o maxilar e sofre trauma ocular ao ser atacada com pauladas em Aquidauana

Jovem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, por tentativa de homicídio na noite de domingo (05), em Aquidauana, depois de agredir a pauladas uma mulher de 50 anos moradora na Rua Antônio Graça. A vítima ficou com o maxilar quebrado e teve trauma ocular, além de vários outros ferimentos no rosto.

Segundo boletim de ocorrência, o filho da mulher disse que estava em casa com ela, quando o agressor invadiu o local exigindo que ele fosse comprar droga. Como o morador se recusou, o invasor começou a agredi-lo. A mulher tentou proteger o filho e passou a ser agredida com pauladas na face e na cabeça.

Após a ação, o autor fugiu. A mulher precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital. Devido à gravidade dos ferimentos, seria encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. A PM foi acionada e, durante rondas, conseguiu localizar o autor e levá-lo à Delegacia de Polícia Civil. Ele estava bastante alterado.