Mulher invade fazenda da ex de seu marido, em Anastácio, e faz o limpa no local

Mulher de 47 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para denunciar furto de vários objetos de sua fazenda localizada na região do Monjolinho. O crime teria sido cometido pela atual companheira de seu ex-marido. A suspeita invadiu o local e fez um verdadeiro limpa, levando diversos utensílios domésticos e eletrodomésticos.

A vítima disse que se relacionou com o homem por por muito tempo, mas que há 9 anos eles estão separados. Segundo ela, a atual do ex levou jogo de panela, jogo de chave, piscina de plástico, compressor de ar, marmita, serra de corte, TV de 48 polegadas, TV digital, bomba d´água e espremedor de laranja. A Polícia Civil cuida do caso.