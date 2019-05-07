Mulher invade fazenda da ex de seu marido, em Anastácio, e faz o limpa no local

Policial
Mulher de 47 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para denunciar furto de vários objetos de sua fazenda localizada na região do Monjolinho. O crime teria sido cometido pela atual companheira de seu ex-marido. A suspeita invadiu o local e fez um verdadeiro limpa, levando diversos utensílios domésticos e eletrodomésticos.
A vítima disse que se relacionou com o homem por por muito tempo, mas que há 9 anos eles estão separados. Segundo ela, a atual do ex levou jogo de panela, jogo de chave, piscina de plástico, compressor de ar, marmita, serra de corte, TV de 48 polegadas, TV digital, bomba d´água e espremedor de laranja. A Polícia Civil cuida do caso.
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Saúde
Formação promovida pela Sesau reuniu profissionais da saúde bucal da rede municipal; atividade aconteceu no auditório da ESF da Estevão
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
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