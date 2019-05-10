Doente, mulher cochila na sala e tem celular furtado no Cristo Rei

Mulher de 39 anos teve o celular furtado enquanto dormia no chão da sala de casa ontem, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. A vítima está doente e disse que estava sozinha em casa. Testemunhas disseram terem visto um suspeito fugindo do local.

A vítima informou à Polícia Civil que cochilou em um edredon no chão, deixando seu aparelho de telefone celular ao lado. Cerca de duas horas e meia depois, ela acordou e sentiu falta do objeto. Ela estava sozinha, com a porta da sala trancada, mas a porta dos fundos estava aberta.

Em conversa com vizinhos, ela descobriu que um suspeito, suposto morador do mesmo bairro, havia sido visto deixando a casa pela porta dos fundos. O caso foi denunciado à Polícia Civil.