Doente, mulher cochila na sala e tem celular furtado no Cristo Rei

Anastácio
Testemunhas viram um suspeito fugindo do local
Mulher de 39 anos teve o celular furtado enquanto dormia no chão da sala de casa ontem, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. A vítima está doente e disse que estava sozinha em casa. Testemunhas disseram terem visto um suspeito fugindo do local.
A vítima informou à Polícia Civil que cochilou em um edredon no chão, deixando seu aparelho de telefone celular ao lado. Cerca de duas horas e meia depois, ela acordou e sentiu falta do objeto. Ela estava sozinha, com a porta da sala trancada, mas a porta dos fundos estava aberta.
Em conversa com vizinhos, ela descobriu que um suspeito, suposto morador do mesmo bairro, havia sido visto deixando a casa pela porta dos fundos. O caso foi denunciado à Polícia Civil.
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