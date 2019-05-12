Neste Dia das Mães, Portal Atacado tem café da manhã e promoções em Anastácio

O Portal Atacado oferece café da manhã gratuito especial neste domingo, em homenagem ao Dia das Mães.

As mamães que comparecerem à loja localizada na Avenida da Integração, 984, no centro de Anastácio, poderão desfrutar de bolos, salgados, sucos e muito mais além de brindes e flores.

De acordo com a gerente Geisys, também é possível aproveitar as promoções do dia. A loja fica aberta até às 13 horas neste domingo.

No Portal Atacado é possível encontrar produtos das melhores marcas com os menores preços em todas as seções, tanto no atacado, quanto no varejo.

Então não perca a oportunidade e conheça a loja repleta variedade de produtos. O telefone é 3245-0868.

Com informações de Francis Leone