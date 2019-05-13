PM apreende menor com porções de maconha e pasta base de cocaína em Anastácio

A Polícia Militar de Anastácio apreendeu ontem um adolescente de 17 anos flagrado com porções de maconha e pasta base de cocaína. Ele era passageiro de uma moto conduzida por um rapaz que não tinha carteira de habilitação. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Conforme apurado, por volta das 16h45 os policiais faziam rondas pela Rua São Paulo, quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas transitando em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos demonstraram nervosismo, levantando desconfiança.

Por este motivo, os militares decidiram abordá-los. Com o adolescente havia as drogas que ele assumiu serem suas. Além disso, alegou que o piloto da moto não tinha envolvimento e que apenas tinha lhe dado uma carona. Ao verificarem o piloto, os Pms constataram que ele não era habilitado.

A dupla foi encaminhada à DP, onde o menor foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O rapaz que o acompanhava foi submetido às sanções administrativas de trânsito.