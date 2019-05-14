Veículos roubados ontem no Paraná foram apreendidos hoje em MS

Anastácio
Foram apreendidos no início desta terça-feira, na BR-262, próximo a Anastácio
Foram apreendidos no início desta terça-feira, na BR-262, próximo a Anastácio, três veículos que foram roubados no Paraná, na noite de ontem.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidos uma Hilux, um Cobalt e uma S10 com placas do Paraná. Ainda segundo a PRF, os veículos serviam de batedores para traficantes que buscariam drogas na Bolívia.
A apreensão ocorreu em frente ao posto Taquarussu e os veículos foram levados para a base da PRF em Anastácio. Dois homens, pai e filho, foram presos.
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