PMA multa empresa de Anastácio em R$ 7,5 mil por carga de madeira ilegal

Apreensão
A apreensão foi feita na região de Dois Irmãos do Buriti
A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou nesta quarta-feira (15), em Dois Irmãos do Buriti, uma empresa madeireira de Anastácio, por transporte de uma carga de madeira ilegal.
Segundo a PMA, um caminhão Mercedes Benz transportava 25 m³ em toras de madeira da espécie jatobá, carregadas em uma fazenda e seguia para uma madeireira na cidade de Anastácio.
No Documento de Origem Florestal (DOF), que é o documento ambiental para o transporte e armazenamento de qualquer produto florestal, constavam apenas 12 m³ de madeira, portanto, eram transportados excesso de 13 m³.
O caminhão e a madeira foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti. Os policiais autuaram administrativamente a empresa madeireira em R$ 7.500,00. Os responsáveis também responderão por crime ambiental. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção.
Hoje (15), a equipe seguiu para a fazenda de onde estava saindo à madeira ilegal, para averiguar as licenças para a derrubada das árvores.
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