Preso em Anastácio, homem receberia R$ 300 para deixar carro de luxo na fronteira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira, na BR 262, em Anastácio, um veículo fruto de estelionato.

Durante fiscalização, a equipe abordou um Jeep Compass com placas de Belo Horizonte/MG. Após consulta, os policiais descobriram que o veículo foi locado em São Paulo/SP. Ao entrar em contato com a locadora para verificação, foi informado que havia um registro de crime de estelionato, tendo como acusado o próprio motorista.

O condutor, de 36 anos, declarou que pegou o veículo em São Paulo/SP e levaria até a fronteira com a Bolívia, onde receberia R$ 300 pelo transporte. Ele disse que estava realizando o serviço por estar com dívidas de drogas. O envolvido e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Anastácio.