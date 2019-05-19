Ladrões invadem chácara em Anastácio e levam furadeira e várias ferramentas

Furto
Mulher que 47 anos dona de uma chácara localizada no assentamento Monjolinho, em Anastácio, procurou a Delegacia de Polícia Civil neste sábado para denunciar o furto de uma série de ferramentas que estava no local.
A vítima disse que deixou a propriedade sob cuidados de um vizinho, que foi embora na noite de sexta-feira e, ao retornar no sábado pela manhã, encontrou o local todo arrombado por ladrões. Ainda não há informações sobre suspeitos.
Os criminosos levaram uma serra de corte, uma furadeira, um esmeril, uma roçadeira, uma motosserra, uma lixadeira e diversos outros equipamentos os quais a vítima ainda sequer fez a contagem. A Polícia Civil investiga o caso.
Adoção responsável
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Saúde
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