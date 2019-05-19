PM prende homem de 39 anos com 50 munições de 22 em Anastácio

A Polícia Militar prendeu na tarde de ontem, no centro de Anastácio, homem de 39 anos com 50 munições de calibre 22. O flagrante aconteceu no cruzamento da Presidente Vargas com a Rua Acogo.

Durante abordagem após denúncia de que um homem estaria armado em um veículo Corsa, os policiais encontraram as munições escondidas dentro de uma das mochilas que estavam no automóvel.

Questionado, o motorista disse que o material seria de outra pessoa, no caso um homem, que estava em uma casa nas imediações. A equipe foi ao local e conversou com este homem, que se apresentou como dono do material.

Ele alegou que as munições eram suas, mas que não tinha documentação que o autorizava. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.