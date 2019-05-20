Mulher sofre fratura na mão em acidente entre moto e caminhonete em Anastácio

Uma mulher sofreu fratura na mão em acidente entre moto e uma caminhonete Hilux ocorrido na noite de ontem, na Rua 20 de Setembro, em Anastácio. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros consciente e orientada, com várias escoriações pelo corpo.

Segundo boletim de ocorrência, não foram divulgados detalhes do acidente, no entanto, é fato que os veículos colidiram no local, em frente a uma igreja. A mulher pilotava a moto e foi lançada ao solo, sofrendo ferimento no dedo esquerdo e fratura na mão esquerda.

Ela foi encaminhada ao pronto-socorro e não corre risco de morte. O motorista da caminhonete nada sofreu.