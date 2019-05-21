Na Assembleia, Felipe solicita melhorias para Bela Vista e Anastácio

Indicações apresentadas pelo deputado estadual Felipe Orro, em sessão da Assembleia nesta quinta-feira (17), atendem solicitações de lideranças das cidades de Anastácio e Bela vista. Felipe pede ao secretário de Infraestrutura e vice-governador, Murilo Zauith, recursos para a pavimentação asfáltica nas Ruas Oito de Maio, Geovani Toscano Brito, Expedicionário Cândido Gomes e Bahia, todas no município de Anastácio.

“Moradores sofrem constantemente com a lama no período das águas e com a poeira no período de estiagem, como pelo fato das vias supracitadas estarem constantemente em péssimas condições de trafegabilidade”, afirmou o vereador Marcelo Meireles em ofício encaminhado pela Câmara de Anastácio.

Em regime de urgência, o deputado também pede reforma na quadra de esportes da Escola Estadual Castelo Branco, localizada em Bela Vista e atende ao pedido do diretor-adjunto da instituição de ensino, Wander dos Santos.

“Atualmente a escola acolhe mais de mil alunos da rede estadual em diferentes modalidades de ensino e esta reforma vai dar continuidade nas melhorias necessárias na infraestrutura do prédio, contribuindo para o desenvolvimento de atividades físicas e sociais dos estudantes”, justificou Felipe.

Neste polo educacional concentra-se cerca de cinco mil pessoas entre pais, servidores administrativos, professores e alunos que podem utilizar deste espaço para atividades escolares, além de eventos abertos a comunidade.

A solicitação para reparos na quadra da escola foi encaminhada ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta.