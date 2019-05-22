PM desarticula esquema de tráfico e receptação com envolvimento de menores

Duas pessoas foram presas e três apreendidas no início da noite de ontem, após terem praticado crimes e atos infracionais relacionados a furto e receptação, na região de Anastácio. A desarticulação dos atos foi realizada pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar.

O “pontapé” inicial das ações ocorreu por conta de uma abordagem realizada pela equipe Tática a um adolescente de 16 anos de idade, depois que ele demonstrou atitudes suspeitas ao ver a aproximação da viatura. Com ele foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína que, segundo o mesmo, teria comprado para seu irmão, outro adolescente de 15 anos, que o aguardava em casa.

Em seguida, os policiais foram até a residência e lá encontraram diversos produtos de furto, tais como bolsas, produtos de beleza e outros, subtraídos de diversas residências e pontos comerciais de Anastácio. Questionado sobre as coisas furtadas, confessou ter trocado por porções de droga com uma mulher de 40 anos de idade, moradora do Jardim Campanário, e que a cocaína encontrada com seu irmão, teria sido vendida por ela.

Nesta segunda residência também foram encontrados produtos de furtos e porções de cocaína. Tal mulher, denunciada pelos irmãos, disse que as drogas que possuía foram compradas de outro adolescente de 17 anos de idade, pessoa esta apreendida logo em seguida pela guarnição, justamente de posse de cocaína. Na sua residência (Vila Umbelina) também foram encontradas outras porções do mesmo produto.

Já os produtos trocados por drogas, a mulher disse ter vendido para uma terceira pessoa (homem de 39 anos de idade), residente à Rua Severino Batista. Nesta residência, os policiais encontraram os produtos citados. À luz do ocorrido, ambos foram entregues à Delegacia de Polícia, junto com os objetos encontrados, para as providências necessárias.



