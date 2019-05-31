Patrulha Mirim da PM realiza blitz educativa no trânsito de Anastácio

Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, do Projeto Patrulha Mirim da Polícia Militar, realizam na manhã desta sexta-feira, nas ruas de Anastácio, uma blitz de trânsito educativa.





Foto: Francis Leone

Segundo a capitã Cleide Maria, coordenadora de projetos sociais do 7° Batalhão da PM, a ação faz parte da disciplina de educação no trânsito. Após instruções teóricas as crianças foram para a prática, compartilhar o que aprenderam.

Foto: Francis Leone

Ele entregaram a motoristas panfletos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), informando sobre a importância de um trânsito mais seguro.

“Aproveitamos estes mês de maio para conscientizar a população com dicas de segurança, fazendo chamada para refletirmos para um trânsito mais humano”, disse.

Com informações de Francis Leone