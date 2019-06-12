Anastácio vai sediar seminário sobre trabalho indígena

O Coletivo de Trabalhadores e Trabalhadoras Indígenas de MS realizará no dia 11 de julho, em Anastácio, um seminário especial.

De acordo com José Carlos Pacheco, coordenador do coletivo, a mobilização para o seminário já foi iniciada com a distribuição dos convites para a rede alvo dessa ação, sensibilizando e convocando para a efetiva participação nas discussões que envolvem a questão indígena. "Conseguimos estabelecer parcerias estratégicas para a realização deste seminário e estamos confiantes que ele será de fundamental importância para discutir a conjuntura atual da questão e do trabalho indígena em nosso Estado", pontua Pacheco.

A princiopal ação do Coletivo atualmente é sua participação na comissão coordenada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) que acompanha e fiscaliza a contratação de trabalhadores indígenas de MS para a colheita de mação no Sul do país, especialmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Conforme José Carlos, são cerca de 7 mil índios contratados para este trabalho, que saem do Estado com todas as garantias trabalhistas garantidas e, quando voltam, ajudam financeiramente suas famílias e a economia dos municípioos onde moram.

Entre os temas a serem abordados no seminário está a inserção do trabalho indígena no contexto urbano, acidente de trabalho e a reforma trabalhista e seus direitos. "São temas inerentes ao cotidiano de nosso povo que precisasam ser debatidos e para definir ações de resultados", afirma o coordenador.

O I Seminário Estadual de Trabalhadores(as) Indígenas de MS tem o apoio da Universidade Católica Dom Bosco, Ministério Público do Trabalho, Universidade Federal de MS, Funai, Comissão Permanente de Investigação e Fiscalização das Condições de Trabalho e Instituto Ressoarte. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9626-1928.