Licitação prevê avaliar pavimento da rodovia entre Bonito e Anastácio

Trecho da MS-345, a Estrada do 21, rodovia que liga Bonito à região de Anastácio / Bruno Rezende/Secom-MS

O Governo de Mato Grosso do Sul prevê contratar uma empresa especializada para avaliar as condições do pavimento da MS-345, conhecida como Estrada do 21, rodovia que liga Bonito à região de Anastácio e se tornou uma importante alternativa de acesso ao destino turístico. A contratação faz parte de uma licitação estimada em R$ 2,15 milhões para estudos e projetos de recuperação em trechos de seis rodovias estaduais.

O aviso foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (27). Conforme o edital da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), os trabalhos deverão abranger aproximadamente 226,576 quilômetros de estradas, incluindo segmentos considerados críticos e que precisam de avaliação técnica para identificar problemas no pavimento.

A MS-345 ganhou relevância para o turismo regional por encurtar o trajeto até Bonito. A pavimentação da Estrada do 21 foi inaugurada em julho de 2024, ampliando as opções de deslocamento para moradores, visitantes e trabalhadores que circulam entre a região e outros municípios.

A contratação prevista agora tem como objetivo verificar as condições funcionais e estruturais do asfalto, identificar possíveis falhas e apontar as soluções necessárias para a reabilitação dos trechos. O serviço também inclui a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia.

Apesar de prever medidas voltadas à recuperação do pavimento, a licitação não contempla a execução das obras. Nesta fase, o recurso será destinado ao diagnóstico técnico e à preparação dos projetos que poderão orientar futuras intervenções.

Além da MS-345, o edital inclui segmentos das rodovias MS-270, MS-278, MS-382, MS-286 e MS-386, em áreas que abrangem os municípios de Bonito, Ponta Porã, Caarapó, Aral Moreira, Iguatemi e Japorã.

O valor estimado da contratação é de R$ 2.158.009,77. A escolha da empresa será feita por concorrência eletrônica, com julgamento pelo critério de técnica e preço, que considera a qualidade das propostas técnicas e os valores apresentados.

A abertura das propostas está marcada para 21 de dezembro de 2026, às 08h30, no horário local. O edital não detalha a extensão que será avaliada especificamente na MS-345 nem informa quando eventuais obras de recuperação poderão começar.