Acidente entre motos deixa três pessoas feridas em Anastácio

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram três pessoas caídas ao solo. Duas delas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e uma terceira recebeu atendimento da equipe do SAMU, que prestou apoio à ocorrência.

Na noite desta quinta-feira (19), por volta das 19h07, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas, ocorrido na Rua Bahia, esquina com a Rua Ademar dos Santos, no município de Anastácio, região oeste de Mato Grosso do Sul.

Uma das vítimas, uma mulher de 48 anos, apresentava escoriações nos braços, um possível fratura no antebraço esquerdo e ferimentos na boca. Ela estava consciente e orientada no momento do atendimento. A segunda vítima, um jovem de 17 anos, também estava consciente, com escoriações nos cotovelos, mãos e joelhos.

Ambos foram imobilizados e encaminhados ao Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

