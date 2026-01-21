Acessibilidade

21 de Janeiro de 2026 • 20:37

Anastácio abre processo seletivo para agentes de saúde e endemias

Os interessados podem realizar a inscrição no período até o dia 25 de janeiro de 2026

Da redação

Publicado em 21/01/2026 às 16:27

Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

A Prefeitura Municipal de Anastácio está com inscrições abertas para um novo processo seletivo destinado aos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). A seleção visa ampliar o quadro de profissionais que atuam na linha de frente da atenção básica e no controle de doenças no município.

Os interessados podem realizar a inscrição no período até o dia 25 de janeiro de 2026. O processo terá uma etapa classificatória por meio de prova objetiva, que está marcada para o dia 8 de fevereiro do mesmo ano. As vagas oferecidas são para atuação nas unidades de saúde e em ações de campo.

Os agentes comunitários de saúde têm papel fundamental no acompanhamento das famílias e na promoção de hábitos saudáveis dentro das comunidades. Já os agentes de combate às endemias são responsáveis por ações de vigilância e controle de vetores, como mosquitos transmissores da dengue, zika e chikungunya, entre outros.

A administração municipal destaca a importância desses profissionais para a consolidação das políticas públicas de saúde no município. Mais informações sobre requisitos, documentação necessária e locais de inscrição devem ser consultadas no edital oficial, disponível no site da Prefeitura de Anastácio e no edital do concurso.

