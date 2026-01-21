Anastácio abre processo seletivo para agentes de saúde e endemias

Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

A Prefeitura Municipal de Anastácio está com inscrições abertas para um novo processo seletivo destinado aos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). A seleção visa ampliar o quadro de profissionais que atuam na linha de frente da atenção básica e no controle de doenças no município.

Os interessados podem realizar a inscrição no período até o dia 25 de janeiro de 2026. O processo terá uma etapa classificatória por meio de prova objetiva, que está marcada para o dia 8 de fevereiro do mesmo ano. As vagas oferecidas são para atuação nas unidades de saúde e em ações de campo.

Os agentes comunitários de saúde têm papel fundamental no acompanhamento das famílias e na promoção de hábitos saudáveis dentro das comunidades. Já os agentes de combate às endemias são responsáveis por ações de vigilância e controle de vetores, como mosquitos transmissores da dengue, zika e chikungunya, entre outros.

A administração municipal destaca a importância desses profissionais para a consolidação das políticas públicas de saúde no município. Mais informações sobre requisitos, documentação necessária e locais de inscrição devem ser consultadas no edital oficial, disponível no site da Prefeitura de Anastácio e no edital do concurso.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!