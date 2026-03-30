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Educação

Anastácio amplia frota escolar com entrega de mais um ônibus do Programa Caminho da Escola

Veículo com capacidade para 59 passageiros possui ar-condicionado, acessibilidade e entradas USB; município já soma seis novos ônibus

Da redação

Publicado em 30/03/2026 às 19:25

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A semana começou com a entrega de mais um ônibus escolar para atender os alunos da rede municipal de ensino de Anastácio, reforçando o compromisso da administração com a educação e o transporte de qualidade. Com esta aquisição, o município passa a contar com seis novos veículos, avançando na melhoria da frota do transporte escolar.

O veículo integra o Programa Caminho da Escola, do governo federal, e foi adquirido com recursos federais. Com capacidade para 59 passageiros, o ônibus possui ar-condicionado, cintos de segurança, acessibilidade para pessoas com deficiência, entradas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos e outros itens que garantem mais conforto e segurança no deslocamento de crianças e adolescentes para as escolas da zona rural.

A entrega das chaves foi realizada com as presenças do prefeito Manoel Aparecido – Cido, da vice-prefeita Maria Vital, da secretária de Educação Vera Terra, demais secretários municipais, e dos vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara), Zequinha da Ótica, Aldo José, João Macalé e Fabiano da Silva.

O Programa Caminho da Escola é uma iniciativa do governo federal que visa renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade no transporte dos estudantes e reduzir a evasão escolar causada pela dificuldade de acesso às unidades de ensino. A aquisição de novos ônibus reforça o compromisso da gestão municipal com a educação e com a qualidade de vida dos alunos que residem na zona rural.

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