Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade

Parque Municipal Anastácio / Prefeitura

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, convoca a população para o lançamento oficial do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM). O evento será na terça-feira, 4 de fevereiro, às 19h, na Câmara Municipal de Vereadores, e é aberto a toda a comunidade, autoridades, empresários e representantes da sociedade civil.

O PDM é uma ferramenta estratégica desenvolvida dentro do Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) em parceria com o Sebrae/MS e a Prefeitura de Anastácio. O plano tem como objetivo principal orientar o crescimento econômico do município, fortalecer a gestão pública e impulsionar o desenvolvimento de forma sustentável.

A administração municipal destaca que a participação popular é um elemento fundamental para o sucesso do projeto. A gestão acredita que a construção colaborativa do plano, com a incorporação de ideias e demandas da comunidade, é essencial para traçar um futuro mais próspero e alinhado com as necessidades reais da cidade.

O lançamento marca o início de um novo ciclo de planejamento para Anastácio. A expectativa é que o PDM sirva como um guia de ações e investimentos para os próximos anos, criando oportunidades econômicas, melhorando a infraestrutura e a qualidade de vida no município.

