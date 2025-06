Anastácio libera hemogramas no mesmo dia e intensifica vigilância de arboviroses

A Prefeitura de Anastácio reforça o pedido para que a população colabore com a eliminação de criadouros / O Pantaneiro, Arquivo

Com o aumento de casos suspeitos de arboviroses, a Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio reforçou o monitoramento e agilizou o fluxo de exames na rede pública, garantindo que os hemogramas solicitados sejam liberados no mesmo dia, permitindo aos profissionais uma resposta mais rápida no manejo clínico dos pacientes.

Os exames estão sendo encaminhados para análise no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública), em Campo Grande, para investigação de dengue, chikungunya e zika vírus, doenças que possuem sintomas semelhantes, como febre, dores no corpo e manchas na pele, e que requerem atenção imediata para evitar complicações.

Segundo a Secretaria de Saúde, a preocupação com o aumento de casos tem mobilizado equipes em diversas frentes, com ações de prevenção, orientação à população e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças.

A Prefeitura de Anastácio reforça o pedido para que a população colabore com a eliminação de criadouros, evitando recipientes que acumulem água parada em quintais, calhas e terrenos baldios, e busque a unidade de saúde mais próxima em caso de sintomas.

Os sintomas de alerta são: febre alta, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas na pele ou sangramentos devem ser informados ao serviço de saúde para avaliação imediata.

