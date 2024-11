Cachorrinho vítima de maus-tratos não resiste e morre em Anastácio

Você Repórter

O cachorro sem raça definida, resgatado em estado grave na última quarta-feira (20) na Vila Cherrogami, em Anastácio, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje (25).



O animal havia sido brutalmente espancado por um idoso de 61 anos e abandonado debaixo de chuva próximo à rodoviária do município.

A luta pela vida



O resgate foi realizado pelo grupo de voluntárias Helpet, que levou o cachorro até uma clínica veterinária em Aquidauana. Apesar dos esforços para salvar o animal — que incluiu internação, transfusão de sangue e diversos tratamentos —, os ferimentos eram graves demais, e ele não resistiu.



O grupo Helpet, que atua exclusivamente com recursos próprios e doações, gastou R$ 1.534,00 no atendimento ao animal. Os custos incluem plantão veterinário (R$ 200,00), exames (R$ 200,00), internação (R$ 400,00), incineração (R$ 100,00), medicamentos (R$ 64,00) e uma bolsa de sangue (R$ 570,00).

Agressor preso em flagrante



O autor do crime, que já tem histórico de maus-tratos a animais, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Anastácio após informações coletadas pela Polícia Militar Ambiental (PMA). Ele responderá pelo crime de maus-tratos, previsto na Lei 9.605/98, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão em casos que resultem na morte do animal.



Segundo a delegada Tatiana Zyngier e Silva, de Anastácio, a reincidência do agressor reforça a necessidade de punições mais severas para crimes contra animais.



Apelo por solidariedade



O caso trouxe à tona o trabalho do Helpet, um grupo de voluntárias que se uniu em prol da proteção animal. Sem qualquer tipo de ajuda governamental, elas dependem exclusivamente de doações para arcar com custos de resgates e tratamentos.



Para quitar as despesas deste último caso e no salvamento de outros animais, o grupo pede a colaboração da população por meio de um Pix solidário. As doações podem ser feitas para ajudar a cobrir os gastos e apoiar futuros resgates. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99930-5890 (chave PIX).



A trágica morte do cachorro reforça a urgência de conscientização e combate aos maus-tratos a animais, além da importância de apoiar iniciativas voluntárias que fazem a diferença.