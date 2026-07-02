Cinoterapia leva educação ambiental a crianças com TEA em Anastácio

Atividade reuniu crianças e adolescentes atendidos pelo Centro Ambulatorial Especializado em Transtorno do Espectro Autista / Divulgação

Crianças e adolescentes atendidos pelo Ceame-TEA (Centro Ambulatorial Especializado em Transtorno do Espectro Autista), em Anastácio, participaram de mais uma edição da Cinoterapia. Desta vez, a atividade aliou interação com cães, desenvolvimento terapêutico e conscientização ambiental.

A ação foi promovida nesta semana e conduzida pela terapeuta ocupacional Lourdes Albuquerque, pela fonoaudióloga Karuline Lima e pela neuropsicóloga Jéssica Simon, com o apoio dos cães e da equipe do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Aquidauana.

Durante a atividade, os participantes receberam orientações sobre a importância de preservar os espaços públicos, recolher os dejetos dos animais durante os passeios e realizar o descarte correto do lixo. A proposta foi mostrar que atitudes simples do dia a dia contribuem para uma cidade mais limpa, organizada e acolhedora.

Ao final da programação, cada criança e adolescente assinou simbolicamente um Termo de Compromisso, assumindo a missão de colaborar com a preservação do meio ambiente e com o cuidado dos espaços coletivos.

Além de estimular a conscientização ambiental, a Cinoterapia proporciona benefícios terapêuticos importantes para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, favorecendo a interação social, a comunicação, o desenvolvimento emocional e o fortalecimento de vínculos por meio do contato com os animais.

A atividade também contou com a presença do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e da coordenadora do Ceame-TEA, Larissa Urunaga, que acompanharam as ações desenvolvidas com os participantes.

