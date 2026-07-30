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Inclusão em Anastácio

Oficina de horta terapêutica estimula aprendizado de crianças no Ceame-TEA

Atividade uniu estímulos sensoriais, desenvolvimento motor e educação ambiental; oficina terminou com experimentação de alimentos naturais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 30/07/2026 às 10:11

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Contato com a natureza foi o ponto de partida para mais uma atividade desenvolvida pelo Ceame-TEA / Divulgação

O contato com a natureza foi o ponto de partida para mais uma atividade desenvolvida pelo Ceame-TEA (Centro Especializado de Atendimento Multidisciplinar Especializado ao Transtorno do Espectro Autista) de Anastácio. Nesta semana, as crianças atendidas pela unidade participaram de uma oficina de horta terapêutica, conduzida pela terapeuta ocupacional Lourdes e pela nutricionista Raissa.

Horta terapêutica estimula aprendizado de crianças no Ceame TEA2

Durante a atividade, os participantes tiveram contato direto com a terra e a água, em uma proposta voltada ao estímulo da integração sensorial, da coordenação motora, da atenção e do desenvolvimento cognitivo. As ações foram realizadas de forma lúdica, respeitando as necessidades e o ritmo de cada criança.

Horta terapêutica estimula aprendizado de crianças no Ceame TEA3

A oficina aconteceu na última terça-feira (28) e também incluiu o plantio de mudas, proporcionando aos participantes uma experiência prática sobre o cuidado com o meio ambiente e a importância da responsabilidade no cultivo dos alimentos.

Horta terapêutica estimula aprendizado de crianças no Ceame TEA4

Para encerrar a programação, as crianças participaram de um momento de experimentação alimentar, incentivando hábitos saudáveis e valorizando o consumo de alimentos naturais.

Horta terapêutica estimula aprendizado de crianças no Ceame TEA5

Segundo o Ceame-TEA, iniciativas como essa fazem parte das estratégias multidisciplinares desenvolvidas pela equipe, utilizando atividades práticas para estimular o aprendizado, fortalecer a autonomia e contribuir para o desenvolvimento integral das crianças atendidas.

Horta terapêutica estimula aprendizado de crianças no Ceame TEA6

*Fotos: Divulgação

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