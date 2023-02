Moradores reclamam de ruas intransitáveis e 'rios de lama' em Anastácio

Rua 18 de Março em Anastácio está intransitável / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Moradores não conseguem sair de casa por conta das ruas que viram “um rio de lama” no bairro Afonso Paim, em Anastácio.

Segundo informações colhidas pela equipe de reportagem de O Pantaneiro, a lama, barro e verdadeiros rios são formados nas ruas a cada chuva. A rua 18 de Março é uma da que ficaram intransitáveis após a chuvarada que atingiu a cidade nesta sexta-feira (24).

Wilson de 70 anos disse ao O Pantaneiro que quando chove fica impossível transitar. “Quando chove nem pato passa aqui. Estamos precisando de um prefeito de capacidade e que honre o que significa mover uma cidade.”

O idoso reclamou também dos vereadores de Anastácio e disse que eles deveriam sair nas ruas da cidade e observar o que se faz necessário, principalmente quando chove.

“Quem trabalha na cidade tem que colocar sacolinha no pé, se não, não chegar limpo ao serviço. Acho que os vereadores que votamos deviam honrar os votos. Mas eles não saem nas ruas, só ficam dentro do Plenário. O povo está fora do Plenário, deveriam visitar casa por casa, hoje que choveu, por exemplo, deveriam vir ás ruas, ver quais precisam cascalhar.”

O que diz a Prefeitura de Anastácio?

Solicitação de nota retorno foi encaminhada a assessoria de comunicação da Prefeitura de Anastácio vi email. Quando houver retorno será inserida no texto.