Munhoz & Mariano comandam última noite da Festa da Farinha neste sábado

Munhoz e Mariano6

A 18ª Festa da Farinha entra em seu segundo e último dia neste sábado (18), em Anastácio, prometendo encerrar a programação em grande estilo. A principal atração da noite será a dupla sul-mato-grossense Munhoz & Mariano, um dos maiores nomes da música sertaneja do país, que sobe ao palco da Praça Arandu para fechar a maior celebração da agricultura familiar e da cultura nordestina em Mato Grosso do Sul.

Com formação datada de 2006, os campo-grandenses se consolidaram entre as principais duplas do sertanejo universitário. Amigos desde a infância, ganharam projeção nacional em 2010 ao vencerem o quadro Garagem do Faustão, da TV Globo, com a música Sonho Bom.

A partir daí, emplacaram sucessos que marcaram uma geração, como "Eu Vou Pegar Você Tá", "Balada Louca", gravada com João Neto & Frederico, "Camaro Amarelo", além de diversos outros hits que conquistaram espaço nas rádios, festas e rodeios de todo o Brasil. O estilo irreverente e o repertório repleto de músicas conhecidas prometem agitar o público durante a apresentação.

A expectativa é de mais uma noite de praça cheia, repetindo o sucesso registrado na abertura do evento, realizada na sexta-feira (17). Milhares de pessoas prestigiaram a festa, que teve como destaques os shows do cantor João Gomes, um dos principais representantes do forró e do piseiro na atualidade, e da banda Lendas 67, formada por ex-integrantes do Grupo Tradição, que animou o público com grandes sucessos.

Além da programação musical, a abertura contou com a presença de diversas autoridades estaduais e regionais, entre elas os prefeitos Manoel Aparecido "Cido" (PSDB), de Anastácio, e Mauro do Atlântico (PSDB), de Aquidauana, o governador Eduardo Riedel (PP), entre outras lideranças políticas.

Considerada a maior vitrine da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, a Festa da Farinha reúne produtores rurais, artesãos e expositores, oferecendo ao público uma ampla variedade de produtos típicos, como farinha de mandioca, beiju, tapioca, bolos, doces e outras iguarias que preservam a tradição nordestina no município.

A estrutura montada na Praça Arandu conta com praça de alimentação, estandes para comercialização de produtos da agricultura familiar, espaço para o artesanato, área coberta, camarotes e todo o aparado preparado para receber moradores e visitantes com conforto e segurança.

Neste sábado, a expectativa é de que um grande público volte a prestigiar o evento, encerrando a 18ª edição da Festa da Farinha com muita música, gastronomia e valorização das tradições que fazem parte da identidade cultural de Anastácio.

