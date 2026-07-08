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Palestra com Zequinha Barbosa marca nova etapa da escolinha de atletismo em Anastácio

Evento reuniu estudantes, atletas, autoridades e comunidade para incentivar o esporte como ferramenta de transformação social

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/07/2026 às 15:29

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Palestra do ex-atleta olímpico Zequinha Barbosa reuniu grande público na Câmara de Vereadores / Divulgação

A palestra do ex-atleta olímpico Zequinha Barbosa reuniu grande público na manhã da última sexta-feira (03), no auditório da Câmara de Vereadores de Anastácio. Com o tema "Atletismo como Ferramenta Social – Motivação Além do Esporte", o encontro marcou o lançamento da segunda etapa da escolinha de atletismo da Associação Atlética Mov Runners e reforçou a importância do esporte na formação de crianças e adolescentes.

Natural de Três Lagoas e um dos maiores nomes da história do atletismo brasileiro, Zequinha compartilhou sua trajetória de dedicação, disciplina e superação, inspirando estudantes, atletas, professores e representantes de projetos sociais que participaram da atividade.

Palestra com Zequinha Barbosa marca nova etapa da escolinha de atletismo em Anastácio2

O esportista construiu uma carreira marcada por importantes conquistas no atletismo. Entre seus principais resultados estão o título mundial indoor dos 800 metros rasos, conquistado em Indianápolis, em 1987, além da medalha de prata no Mundial Indoor de Budapeste, em 1989. Em competições ao ar livre, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Roma, em 1987, e a prata no Mundial de Tóquio, em 1991, consolidando seu nome entre os grandes atletas brasileiros da modalidade.

O evento também contou com a presença do presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul, professor Ageu de Oliveira Pereira, do secretário municipal de Esportes, Luiz Abdalla, do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, além de representantes da Escola Cívico-Militar Coronel Teodoro Rondon, do Studio Movimente, do projeto Viver Ativo, da Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio, da equipe de vôlei adaptado de Aquidauana, professores, atletas e integrantes da comunidade.

Durante a programação, Zequinha Barbosa foi homenageado pela Associação Atlética Mov Runners. Ele recebeu uma lembrança personalizada em referência ao município de Anastácio.

Palestra com Zequinha Barbosa marca nova etapa da escolinha de atletismo em Anastácio6

Segundo o presidente da associação, Claiton Medina, o evento superou as expectativas e só foi possível graças ao apoio de parceiros, colaboradores e do poder público. Ele agradeceu a presença da comunidade e citou o apoio da Câmara Municipal, por meio do presidente Lincoln Pellicioni (PSDB) e do vereador Professor Aldo José (PV), além do prefeito Manoel Aparecido (PSDB), que contribuiu para a realização da iniciativa.

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O projeto da escolinha de atletismo da Mov Runners, que teve a segunda fase lançada durante o evento, é voltado a crianças e adolescentes de 08 a 12 anos matriculados na rede pública de ensino de Anastácio. As atividades são coordenadas pelo professor Wender e acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 07h30 às 08h30, no período da manhã, e das 15h às 16h, no período da tarde, no ginásio poliesportivo.

Palestra com Zequinha Barbosa marca nova etapa da escolinha de atletismo em Anastácio5

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva, promover a inclusão social e contribuir para a formação de novos talentos no atletismo, dando continuidade ao trabalho desenvolvido pela associação no município.

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