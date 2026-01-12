Acessibilidade

12 de Janeiro de 2026 • 17:00

Saúde

Programa Olhar Renovado atende 104 pacientes em Anastácio no início de 2026

A ação ocorreu na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas

Da redação

Publicado em 12/01/2026 às 10:53

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O Programa Olhar Renovado iniciou o ano de 2026 com o atendimento de 104 pacientes em Anastácio. Os participantes passaram por medição para óculos de grau, que serão entregues gratuitamente à população mediante prescrição médica.

A ação ocorreu na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas. De acordo com a organização do programa, o prazo estimado para a entrega dos óculos é de aproximadamente 40 dias após a realização da medição.

Realizado mensalmente, o Programa Olhar Renovado disponibiliza mais de 30 modelos de óculos para escolha. O atendimento tem como foco a assistência à saúde visual dos moradores do município.

Para acessar o benefício, o cidadão deve residir em Anastácio, procurar a Unidade de Saúde da Família para consulta médica, ser encaminhado ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) para avaliação com oftalmologista e, posteriormente, comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário apresentar Cartão SUS, RG ou CPF, comprovante de residência e pedido médico.

O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou a ação de medição dos óculos.

