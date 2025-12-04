Senar e Anastácio capacitam 250 pessoas das áreas urbanas e rurais

Para 2026, a expectativa é dar continuidade à parceria e ampliar ainda mais o acesso da população a cursos / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O Centro de Qualificação Profissional (CQP) de Anastácio encerrou as atividades de 2025 com um saldo positivo: 35 cursos gratuitos ofertados em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio e o Senar-MS, atendendo mais de 250 pessoas ao longo do ano. As formações abrangeram áreas técnicas, profissionalizantes e de desenvolvimento social, com foco na geração de renda e no crescimento pessoal da comunidade.

Os cursos foram voltados especialmente para demandas do meio rural e urbano, incluindo capacitações em agropecuária, artesanato, gestão, informática, culinária e outras áreas essenciais para a qualificação da mão de obra local. A iniciativa teve como objetivo ampliar as oportunidades de trabalho e empreendedorismo no município.

Ao longo do ano, o trabalho do CQP recebeu acompanhamento e reconhecimento da gestão municipal. Em uma das visitas, estiveram presentes o prefeito Manoel Aparecido “Cido”, a primeira-dama Valquíria Prates da Silva, a vice-prefeita Maria Vital e a secretária de Assistência Social, Mary Beltrão, que reforçaram o compromisso da administração com a política de qualificação profissional.

O encerramento das atividades simboliza a conclusão de um ciclo de aprendizados e a celebração das conquistas dos participantes. Para 2026, a expectativa é dar continuidade à parceria e ampliar ainda mais o acesso da população a cursos que promovam autonomia, inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento comunitário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!