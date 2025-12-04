Acessibilidade

04 de Dezembro de 2025 • 22:20

Buscar

Últimas notícias
X
Empreendedorismo

Senar e Anastácio capacitam 250 pessoas das áreas urbanas e rurais

Centro de Qualificação Profissional ofereceu 35 cursos

Da redação

Publicado em 04/12/2025 às 19:00

Atualizado em 04/12/2025 às 19:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para 2026, a expectativa é dar continuidade à parceria e ampliar ainda mais o acesso da população a cursos / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O Centro de Qualificação Profissional (CQP) de Anastácio encerrou as atividades de 2025 com um saldo positivo: 35 cursos gratuitos ofertados em parceria com o Sindicato Rural de Anastácio e o Senar-MS, atendendo mais de 250 pessoas ao longo do ano. As formações abrangeram áreas técnicas, profissionalizantes e de desenvolvimento social, com foco na geração de renda e no crescimento pessoal da comunidade.

Os cursos foram voltados especialmente para demandas do meio rural e urbano, incluindo capacitações em agropecuária, artesanato, gestão, informática, culinária e outras áreas essenciais para a qualificação da mão de obra local. A iniciativa teve como objetivo ampliar as oportunidades de trabalho e empreendedorismo no município.

Ao longo do ano, o trabalho do CQP recebeu acompanhamento e reconhecimento da gestão municipal. Em uma das visitas, estiveram presentes o prefeito Manoel Aparecido “Cido”, a primeira-dama Valquíria Prates da Silva, a vice-prefeita Maria Vital e a secretária de Assistência Social, Mary Beltrão, que reforçaram o compromisso da administração com a política de qualificação profissional.

O encerramento das atividades simboliza a conclusão de um ciclo de aprendizados e a celebração das conquistas dos participantes. Para 2026, a expectativa é dar continuidade à parceria e ampliar ainda mais o acesso da população a cursos que promovam autonomia, inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento comunitário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Debate

Fórum discute educação do campo no Assentamento Monjolinho em Anastácio

Ocorrência

Morador de Anastácio perde R$ 34,6 mil em golpe eletrônico

Polícia

Homem é flagrado com cocaína no painel do carro em Anastácio

Droga é encontrada em pacotes dos Correios durante operação no MS

Polícia apreende 8 kg de droga em ônibus interestadual em Miranda

Droga é apreendida em presídio de Dois Irmãos do Buriti

Cuidado

Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer representam Anastácio no RN

Publicidade

Ferramenta

Anastácio capacita profissionais para fortalecer atendimento em saúde mental

ÚLTIMAS

Nioaque

Prefeitura de Nioaque participa da troca de comando do 9º GAC

Durante a cerimônia foi reafirmada a parceria da prefeitura com o Exército Brasileiro

Nioaque

Ações conjuntas garantem a Nioaque duas semanas sem novos casos de dengue

Casos de Zika e Chikungunya também não foram registrados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo