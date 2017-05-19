Novos servidores são lotados pela Gerência Municipal de Educação

Depois da posse dos 124 novos servidores realizada na sexta-feira (12), a Gerência Municipal de Educação realiza, na manhã desta sexta-feira (19), a lotação dos trabalhadores. “Para os servidores, estabilidade de carreira. Para o município, o fortalecimento do quadro efetivo”, afirma o Executivo municipal, em nota divulgada pela Gerência de Comunicação.

Durante o seu discurso para a posse dos servidores, no dia 12 de maio na Câmara de Vereadores, o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) agradeceu a parceria com todos os vereadores na busca pelo desenvolvimento e que o evento representava mais um avanço, já que grande parte dos servidores deixa de ser contratados e passa a ser de efetivos – melhorando a gestão dos gastos públicos.

A próxima secretaria beneficiada com a posse de aprovados em concurso será a de Saúde, depois de a Ação Social e em seguida a de Obras. A Prefeitura de Aquidauana divulgou na quarta-feira (17) mais um edital de convocação para os candidatos aprovados no concurso realizado em 2016. A chamada foi divulgada por meio do Diário Oficial do município.

A apresentação dos documentos exigidos terá de ser feita na Gerência Municipal de Administração – Gemad, na Prefeitura Municipal, localizada na rua Luiz da Costa Gomes, 711 – vila Cidade Nova. O prazo para a apresentação das credenciais começa amanhã (18) e segue até 31 de maio de 2017, das 7h às 12h.

A publicação feita na quarta-feira passada pelo Executivo municipal ressalta que o não comparecimento implicará a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

Os documentos exigidos estão listados no “Anexo II” do edital de convocação. Os candidatos terão de apresentar as cópias acompanhadas das certidões originais para a conferência e autenticação. O edital de convocação está disponível no link.