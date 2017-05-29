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Aquidauana vai receber mais R$ 1,4 milhão para pavimentação na Santa Therezinha

Obras ainda vão incluir melhorias na infraestrutura de drenagem da rua Antônio Campelo

Flavio Brito

Publicado em 29/05/2017 às 14:09

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Mais um resultado de licitação para o município de Aquidauana foi publicado na página 19 do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29). O investimento de R$ 1,4 milhão vai beneficiar a rua Antônio Campelo, no bairro Santa Therezinha, com pavimentação e drenagem.

Com a publicação, Aquidauana recebe em infraestrutura urbana cerca de R$ 2,4 milhões. No dia 23 de maio foi publicado o resultado da licitação que irá pavimentar as ruas Bernardino e Antônio Quelho com valores que chegam a R$ 953,7 mil.

Emendas

A publicação de hoje também faz parte do pacote de obras que serão executadas em parceria com emendas parlamentares federais. Ao todo o Governo do Estado lançou 31 editais para obras de pavimentação e drenagem, que totalizam investimentos de R$ 26,5 milhões, para 24 municípios de MS. Até o final de 2018 o Governo deve investir R$ 478 milhões em infraestrutura urbana em todos nos 79 municípios do estado.

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