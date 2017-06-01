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Governo do Estado faz entrega de viaturas para reforçar a segurança nos municípios

Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti receberam hoje 12 veículos

Flavio Brito

Publicado em 01/06/2017 às 13:51

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Aquidauana recebeu hoje (1º) o ato oficial de entrega das 12 viaturas que serão usadas pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Os veículos vão beneficiar a população dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Miranda. A cerimônia realizada na Praça dos Estudantes na manhã desta quinta-feira (1º) contou com a participação do prefeito Odilon Ribeiro e do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública João Carlos Babosa. 

O prefeito aproveitou a oportunidade para destacar os resultados positivos da ação das forças de segurança no município. “Aquidauana é uma cidade muito mais tranquila em virtude do trabalho incansável da polícia”, afirmou, durante o ato público, que também contou com a presença de outras autoridades como o comandante-geral da Policia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Waldir Ribeiro Acosta, prefeitos e vereadores dos municípios contemplados (Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti).

A ação faz parte do Programa de Governo “Ms Mais Seguro”, que tem o objetivo de equipar e aparelhar os órgãos integrantes da Segurança Pública de MS, para combater a violência e atender a população. O deputado estadual Felipe Orro destacou o trabalho de eficiência de gestão por parte da Sejusp. “Esses veículos, que já vêm todos equipados e com a caracterização das forças de segurança, saíram com desconto de 50% comparado ao preço que custariam na revenda”, ressaltou o deputado.

Os investimentos fazem parte da 4ª etapa do Programa MS Mais Seguro, lançado no ano passado para reestruturação da segurança pública. Somente nesta 4ª etapa, o Governo investiu R$ 43,8 milhões que permitiram a aquisição de mais de 300 viaturas para atender às Polícias Civil, Militar, Perícia e Corpo de Bombeiros. 

Entre os veículos que estão sendo entregues aos municípios, 195 são do modelo Trailblazer. Cotadas a R$ 200 mil, elas já vêm equipadas com giroflex e sistema de rádio e foram adquiridas via licitação por R$ 128.600 cada, gerando economia de cerca de R$ 14 milhões em relação ao preço de mercado. Resistentes, com tração 4×4 e câmbio automático os veículos já vêm com 90 mil quilômetros de revisão incluídos na compra.

“Hoje, todas as forças estão sendo feitas para que nenhum município fique sem receber uma viatura para atender a estrutura da Segurança Pública. É muito importante que possamos oferecer aos nossos policiais e bombeiros uma melhor estrutura, armas, coletes, equipamentos, novas instalações. E as viaturas vêm complementar o trabalho ostensivo das nossas forças. É um ganho enorme para nossa corporação e um ganho maior ainda para todos os moradores do nosso Estado”, afirmou o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa.

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