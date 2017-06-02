Avenida Pantaneta recebe a festa do antigomobilismo em Aquidauana

Está tudo pronto e a festa do antigomobilismo? espera por todos os aquidauanenses e turistas. A programação do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana começa hoje (3), a partir das 19h30, com a palestra do professor Carlão, idealizador do Instituto Sangue Bom, com a palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea”. A palestra ocorre no Aki Pub.

Além de ouvir a história de superação de alguém que teve a vida salva por um gesto simples e de amor, recebendo a doação, o público vai ter a chance de conhecer a história de aquidauanenses que foram doadores.

O objetivo da palestra é trazer informação para desmistificar e tirar dúvidas sobre os procedimentos para estimular o cadastramento de novos doadores de medula óssea e de sangue.

Depois da palestra, os visitantes podem se preparar para ouvir muita música. A cantora Juliana Gama, a dupla Anderson & Fernandes e a Banda Spcia garantem a trilha sonora. Tudo isso na Avenida Pantaneta?.