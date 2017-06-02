Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:23

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Avenida Pantaneta recebe a festa do antigomobilismo em Aquidauana

Encontro de Relíquias tem ação social e shows na primeira noite

Flavio Brito

Publicado em 02/06/2017 às 18:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Está tudo pronto e a festa do antigomobilismo? espera por todos os aquidauanenses e turistas. A programação do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana começa hoje (3), a partir das 19h30, com a palestra do professor Carlão, idealizador do Instituto Sangue Bom, com a palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea”. A palestra ocorre no Aki Pub. 

Além de ouvir a história de superação de alguém que teve a vida salva por um gesto simples e de amor, recebendo a doação, o público vai ter a chance de conhecer a história de aquidauanenses que foram doadores.

 O objetivo da palestra é trazer informação para desmistificar e tirar dúvidas sobre os procedimentos para estimular o cadastramento de novos doadores de medula óssea e de sangue. 

Depois da palestra, os visitantes podem se preparar para ouvir muita música. A cantora Juliana Gama, a dupla Anderson & Fernandes e a Banda Spcia garantem a trilha sonora. Tudo isso na Avenida Pantaneta?.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo