Avenida Pantaneta recebe a festa do antigomobilismo em Aquidauana

Aquidauana
Encontro de Relíquias tem ação social e shows na primeira noite
Está tudo pronto e a festa do antigomobilismo? espera por todos os aquidauanenses e turistas. A programação do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana começa hoje (3), a partir das 19h30, com a palestra do professor Carlão, idealizador do Instituto Sangue Bom, com a palestra “Mitos e Verdades sobre a doação de medula óssea”. A palestra ocorre no Aki Pub.
Além de ouvir a história de superação de alguém que teve a vida salva por um gesto simples e de amor, recebendo a doação, o público vai ter a chance de conhecer a história de aquidauanenses que foram doadores.
O objetivo da palestra é trazer informação para desmistificar e tirar dúvidas sobre os procedimentos para estimular o cadastramento de novos doadores de medula óssea e de sangue.
Depois da palestra, os visitantes podem se preparar para ouvir muita música. A cantora Juliana Gama, a dupla Anderson & Fernandes e a Banda Spcia garantem a trilha sonora. Tudo isso na Avenida Pantaneta?.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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