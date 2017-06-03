3º Encontro de Relíquias promove cadastramento de doadores de medula óssea

Os visitantes do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana terão de fazer o bem por meio de um gesto simples – o cadastramento para se tornar um doador de medula óssea voluntário. A equipe do Hemosul de Campo Grande participa do evento para realizar o procedimento. O cadastro será realizado na sede do Hemocentro de Aquidauana, que fica na rua Duque de Caxias com a avenida Pantaneta. A coleta dos dados e das 4 ml necessários para fazer o cadastramento começa a partir das 9h. O cadastro de doadores segue até as 15h.

Ontem (2), o idealizador do Instituto Sangue Bom, o professor Carlão, abriu o 3º Encontro de Relíquias com uma palestra onde contou sua experiência como receptor de medula óssea. Ele precisou de um transplante quando foi diagnosticado com aplasia medular, grave doença em que a medula deixa de produzir os tecidos do sangue. “Um gota de sangue, literalmente, salva vidas. E é por isso que eu estou aqui hoje”, disse Carlão, contando como foi descobrir que estava com leucemia, primeiro diagnostico que recebeu, antes de ser confirmada a aplasia medular.

Carlão contou aos participantes da palestra que durante todas as fases do tratamento, iniciado em 2015, ele pensava: “pra quê?”. Tentando encontrar um motivo para estar passando por toda esta experiência. Ele contou que se deu conta de que “precisava abraçar esta causa. Fazer aumentar o número de doadores regulares de sangue e os cadastrados como doadores voluntários de medula óssea”.

O idealizador do Instituto Sangue agora atua na promoção de campanhas como a que está sendo feita durante o 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Participe e ajude a salvar outras vidas.