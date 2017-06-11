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Acidente

Jovem de 23 anos fica em estado grave após bater carro em dois veículos

Ele seguia pela Rua dos Ferroviários, no Bairro Alto, quando perdeu o controle da direção

Renan Nucci

Publicado em 11/06/2017 às 15:52

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Foi encaminhado em estado grave para Campo Grande Matheus Kroll Leite, 23 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido nesta madrugada, em Aquidauana. Ele ocupava um veículo Peugeot 207 que, por razões ainda desconhecidas, bateu em outros dois veículos e no portão da garagem de uma residência. Com o impacto, o rapaz sofreu fratura na face e outra lesões.


Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele seguia pela Rua dos Ferroviários, no Bairro Alto, quando perdeu o controle da direção e bateu em um carro que estava parado na rua, depois em outro na entrada de uma garagem, em seguida atingiu uma árvore e afundou o portão de elevação de uma casa. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas em razão da gravidade, foi transferido para Campo Grande. O caso é investigado.

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